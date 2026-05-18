İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Giriş Tarihi: 18.05.2026 23:37

İstanbul'da polis ekipleri, 3 ilçede belirlenen adreslere ve seyir halindeki bir araca uyuşturucu operasyonu düzenledi. 560 bin sentetik hapın ele geçirildiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ihbarı üzerine Tuzla, Pendik ve Esenyurt'ta uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı belirlenen seyir halindeki bir araca operasyon düzenledi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen baskınlarda 1 adet el yapımı silah, 24 adet fişek, 560 bin sentetik hap, 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette sorguları devam eden şüphelilerin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL #TUZLA #PENDİK #ESENYURT

