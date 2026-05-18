İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ihbarı üzerine Tuzla, Pendik ve Esenyurt'ta uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı belirlenen seyir halindeki bir araca operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen baskınlarda 1 adet el yapımı silah, 24 adet fişek, 560 bin sentetik hap, 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette sorguları devam eden şüphelilerin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

