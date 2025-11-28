Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da 'Efsane Cuma' yoğunluğu yaşandı
Giriş Tarihi: 28.11.2025 19:29

İstanbul’da alışveriş merkezlerinde yüzde 50’lere varan indirimler nedeniyle ' Efsane Cuma' yoğunluğu yaşandı.

Alışveriş sektöründe birçok firmanın markalarında yüksek oranda indirimler gerçekleştirdiği 'Efsane Cuma' indirimleri tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de de başladı.

Esenyurt ve Fatih'teki alışveriş merkezlerinde çok sayıda mağazanın yüzde 50'lere varan indirimler yaptığı görüldü. Mağazalar müşteri çekebilmek için vitrinlerine 'Efsane Cuma' ile ilgili bilgilendirici afişler koydu.

İndirimleri takip eden çok sayıda kişi mağazalara alışveriş yapmaya gitti. İndirim yapan mağazalarda ise yoğunluk yaşanırken insanlar ucuza ürün almak için izdihamlar oluşturdu.

