Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da “engelli numarasıyla” hırsızlık turu! Film gibi kaçış denemesi kameraya böyle yansıdı
Giriş Tarihi: 26.03.2026 11:33

İstanbul’da “engelli numarasıyla” hırsızlık turu! Film gibi kaçış denemesi kameraya böyle yansıdı

Gaziosmanpaşa ve Sultangazi’de art arda yaşanan 2 ayrı hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına yansıdı. Binaları ve iş yerlerini hedef alan şüpheliler, fark edilmeleri üzerine olay yerlerinden hızla kaçarken, o anlarda hırsızlardan birinin engelli numarası yaptığı görüldü.

İstanbul’da engelli numarasıyla hırsızlık turu! Film gibi kaçış denemesi kameraya böyle yansıdı
İlk olay, dün saat 17.30 sıralarında Gaziosmanpaşa, Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Bir binaya giren iki kadın şüpheli, güvenlik kameralarına yakalanmamak için yüzlerini elleriyle gizledi.

FARK EDİLİNCE HIRSIZLIK PLANLARI KAÇIŞ PLANINA DÖNÜŞTÜ

Binadaki katları tek tek dolaşan şüpheliler, iddiaya göre bir dairede kimsenin olmadığını anlayınca kapıyı manyetik kartla açmaya çalıştı. Durumu fark eden bir bina sakininin bağırması üzerine iki kadın koşarak binadan uzaklaştı.

ENGELLİ NUMARASI ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerden birinin dikkat çekmemek için engelli numarası yaptığı görüldü.

İkinci olay ise dün gece saatlerinde Sultangazi, Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Bir marketin önüne araçla gelen şüpheliler, iş yerinin önünde bulunan paletleri çalmak istedi.

MARKET ÇALIŞANINI GÖRÜNCE KAÇTILAR

Araçtan inen şüphelilerden biri bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra paletleri araca yüklemeye başladı. Durumu fark eden market çalışanının müdahale etmek istemesi üzerine şüpheliler hızla araçla olay yerinden kaçtı. Bu anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul’da “engelli numarasıyla” hırsızlık turu! Film gibi kaçış denemesi kameraya böyle yansıdı
