İstanbul’da FETÖ operasyonu: 19 gözaltı…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. FETÖ'nün sözde "Mahrem" sorumluları tarafından gizlilik kurallarına riayet edilerek kurum sınavlarına hazırlanmak için FETÖ'ye ait sözde ders çalışma evlerine yerleştirildikleri saptanan, haklarında itiraf derecesinde ifade ve beyanlar bulunan ve yapılan ankesör tespitlerinde periyodik ardışık arama kayıtları bulunduğu belirlenen kişilerin yakalanması için İstanbul merkezli yedi ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında Gelir Uzmanı, Vergi Müfettişi ve Göç Uzmanları'nın bulunduğu 19 kişinin yakalanmasına baskın yapıldı. Şüphelilerin tamamı yakalandı.