SON DAKİKA… İstanbul’daki fuhuş operasyonunda çarpıcı detaylar: Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis!

Eskort siteleri üzerinden Türk ve yabancı uyruklu kadınların temin edilerek ev ve otellere gönderildiği, bu yöntemle organize şekilde fuhuş yaptırıldığı yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçildi. Ahlak Büro Amirliği ile Teknik Takip İzleme Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda suça karıştıkları tespit edilen şüpheliler belirlendi.