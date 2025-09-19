İstanbul’da gaziler unutulmadı! Vali Gül: “Her ülke güçlü silahlara sahip olabilir fakat fedakarlık yapacak insana zor sahip olur”

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle gaziler ve aileleri onuruna düzenlenen kahvaltı programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Gazilerimiz, şehitlerimiz, şehitlerimize layık olan şehit yakınlarımız bu ülkenin en büyük çimentosu, en büyük caydırıcı gücü. Dünyanın en büyük, en güçlü silahına sahip olabilirsiniz. Daha güçlüsünü, daha büyüğünü farklı bir ülke elde eder. Dolayısıyla da o sizden üstün olabilir. Değişmeyen, ülkeleri güçlü kılan ve düşmanlara karşı caydırıcı olan insan gücü" dedi.

GAZİLER UNUTULMADI

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla İstanbul Valisi Davut Gül tarafından Fatih'te bir mekanda kahvaltı programı düzenlendi. Programa İstanbul Büyükşehir Başkan Vekili Nuri Aslan, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Vali Yardımcısı Dr. Serap Özmen Çetin, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, ilgili kurumların temsilcileri, gaziler ve aileleri katıldı. Vali Gül burada gazi yakınlarıyla bir araya gelip sohbet etti.

'GAZİLERİMİZ, ŞEHİTLERİMİZ, BU ÜLKENİN EN BÜYÜK ÇİMENTOSU, EN BÜYÜK CAYDIRICI GÜCÜ'

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Cumhurbaşkanımızın her birinize ayrı ayrı selam ve sevgileri var. Onları iletmek istiyorum. Gaziler gününüz kutlu olsun. Bizler İstanbul'da bir aile gibiyiz. Her bir ilçemizde kaymakamlarımızın koordinasyonunda Valiliğimizle birlikte birçok etkinlikte bir araya geliyoruz. Bugün de aslında o aile ortamında burada birlikte kahvaltı yapmak için geldik. Daha da önemlisi bir aileyiz dedik. Ailelerde bazen küçük çocuğun doğum günü olur. Bazen evin en büyüğünün özel bir günü olur. Dolayısıyla da mütevazi bir etkinlik yapıldı bunu öyle kabul edin. Gazilerimiz, şehitlerimiz, şehitlerimize layık olan şehit yakınlarımız bu ülkenin en büyük çimentosu, en büyük caydırıcı gücü. Siz terörle mücadele yaparken, hainlerle çatışırken, bu ülke için fedakarlık yaparken hiç şüphesiz herkes canını vermeye razıydı. Allah kimisine şehitlik nasip etti, kimisine gazilik nasip etti. Dünyanın en büyük, en güçlü silahına sahip olabilirsiniz. Daha güçlüsünü, daha büyüğünü farklı bir ülke elde eder. Dolayısıyla da o sizden üstün olabilir. Değişmeyen, ülkeleri güçlü kılan ve düşmanlara karşı caydırıcı olan insan gücü. Fedakarlık yapacak gerektiğinde, burada da gördüğünüz gibi bazen şöyle algılanıyor gazi denilince sanki küçük tırnağında bir zarar vardı. Pansuman ettiler ve hayatına devam etti. Kimisinin kolunun olmadığı, kimisinin bacağının olmadığı, kimisinin belden aşağısının tutmadığı, kimisinin gözlerinin görmediği insanlardan bahsediyoruz. Şehitlerimiz derken bir daha sevdiklerini göremeyecek insanlardan bahsediyoruz. Bu şunu getiriyor, bu ülkeye, bu vatana, milletvekilimizin dediği gibi de 'Bin yıldır burada yaşayan topraklara, kem gözle bakanların' bir anlamda bu ülkeye el uzattığımızda 'fedakarlık yapacak, bedel ödeyecek insanlar var' denildiğinde aslında 86 milyonun sigortası, 86 milyonun en güçlü silahı bunlar olmuş oluyor. Allah sizlerden razı olsun. Allah şehitlerimize, gazilerimize yakışır, akrabalardan razı olsun. Ben bir kez daha Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın diyorum. Katılımınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 7-24 emrinizde olduğumuzu, mesai arkadaşlarımızla birlikte sizinle birlikte olduğumuzu tekrardan ifade etmek istiyorum.

'ŞEHİTLER TEPESİ HİÇBİR ZAMAN BOŞ KALMAYACAKTIR'

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, "Biz bu topraklara 1071 yılından itibaren gelmiş ve buraya yurt ve vatan edinmiş bir milletiz. 1071'den 1453'e, 1453'ten Çanakkale zaferine, 1. Dünya Savaşı'ndaki şehit ve gazilerimize, Kurtuluş Savaşı'ndaki Milli Mücadele dönemindeki şehit ve gazilerimize, Kore gazilerimize, Kıbrıs gazilerimize, Terörle mücadele sırasında şehit olmuş tüm şehitlerimize ve gazilerimize aynı şekilde 15 Temmuz'da şehit olan ve gazi olan şehit ve gazilerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık, sıhhat diliyorum. Allah onlardan razı olsun. Bu topraklar ki her karışı şehit ve gazilerimizin kanıyla bulanmış topraklardır. Eğer biz bugün huzur içerisinde bu memlekette yaşıyorsak, terörü ortadan kaldırmışsak, bize savaş açmayı düşünen, savaşmayı düşünen insanların bir defa değil bin defa düşünmesine sebep oluyorsak bu işte çocuğunu kınalayarak askere gönderen bir milletin şehit olsun diye gönderen bir milletin evladı olduğumuzdandır. İnşallah şunu her zaman söylüyoruz. Cumhurbaşkanımız da ifade ediyor. 'Şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacaktır' diyor. Bunu farklı yorumlayanlar olur. Kıymetli arkadaşlar, kıymetli gazilerimiz. Sizlerle bir araya geldiğimiz için de ayrıca büyük bir onur ve şeref duyduğumu ifade etmek istiyorum. Allah sizlerden razı olsun. Sizlerin ve şehitlerimizin sayesinde bu topraklarda huzur içerisinde yaşıyoruz. Evet, şehitler tepesi boş kalmayacak. Ve şunu bilelim ki kıyamete kadar da kalmayacak. İnşallah Rabbim bize bu topraklarda kıyamete kadar birlik ve beraberlik içerisinde yaşamayı nasip etsin diyorum" dedi.

AHMET KENDİGEL, "ARAMIZDAN AYRILAN GAZİLERİMİZE DE RAHMET DİLERİZ"

Burada bir konuşma yapan İstanbul Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şube Başkanı Ahmet Kendigel, "Ne mutlu bize. Böyle güzel bir günü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzle birlikte, bize atfetmişler. Onların geçmişteki bütün yaşayanların hepsi rahmete ulaştı. Bütün rahmet eden gazilerimize rahmet dileriz. Aramızdan ayrılan gazilerimize de rahmet dileriz. Şu anda burada mevcut bütün gazilerimize afiyet şeker olsun" dedi.