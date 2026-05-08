Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da gece kulüplerine dev operasyon: 91 şişe sahte alkol ele geçirildi
Giriş Tarihi: 8.05.2026 11:44

İstanbul’un Arnavutköy, Kadıköy ve Ataşehir ilçelerindeki restoran, gece kulübü ve barlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 2 ton 350 litre etil ve metil alkolle 91 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alkollü içki kaçakçılığına yönelik geniş kapsamlı çalışma yürüttü. Ekipler, son bir hafta içerisinde Arnavutköy, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerinde restoran, gece kulübü, bar ve benzeri iş yerlerine yönelik bir dizi denetim ve operasyon gerçekleştirdi.

Aramalar neticesinde; alkollü içki üretiminde kullanıldığı değerlendirilen toplam 2 ton 350 litre etil ve metil alkol ile 91 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildi. Ayrıca yapılan denetimlerde bin 454 kişi, Genel Bilgi Toplama sistemi üzerinden sorgulandı.

Denetimlerde 2 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin 1'i tutuklandığını diğerinin ise emniyetteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi. Öte yandan mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 1 iş yeri ise mühürlendi.

