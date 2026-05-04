İstanbul’da haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul'da her zaman olduğu gibi haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. E-5 İncirli mevkiinde yoğun trafikle birlikte motosikletli bir grubun emniyet şeridinde birbirlerini sollarken yaşanan zincirleme trafik kazası sonrası yaşanan kavgada bu yoğunluğun artışına neden oldu. Sayir halindeyken meydana gelen kaza sırasında yaklaşık 6 motosiklet sürücüsü tartışmaya başladı.

Bir süre devam eden tartışma sonrasında yumruklu kavgaya dönüştü. Yolun sağ tarafında devam eden motosikletlilerin kavgasını seyretmek isteyen sürücülerin yavaşlaması nedeniyle trafik yoğunluğu daha da artış gösterdi. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 08.15 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak ölçüldü.