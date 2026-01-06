Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da helikopter destekli 'Huzur' uygulaması yapıldı
Giriş Tarihi: 6.01.2026 22:10

İstanbul'da helikopter destekli 'Huzur' uygulaması yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Taksim Meydanı'nda helikopter destekli asayiş denetimi yapıldı.

İHA Yaşam
İstanbul kent genelinde 'Huzur İstanbul' uygulaması gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapılan uygulamaya Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekipleri ve ilçe emniyet ekiplerinin aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi ve bekçi katıldı.

GBT SORGULAMASI YAPILDI

Taksim Meydanı'ndaki uygulamada polis ekipleri, araçları durdurarak sürücülerin üstünü ve araçların için didik didik aradı, durdurulan araçlarda uyuşturucu araması yapıldı. Şüpheli şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi.

HAVADAN DESTEK VERİLDİ

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi. Özel Harekat polisinin de katıldığı uygulamada olumsuz durum ile karşılaşılmazken uygulamanın geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.

