İstanbul’da helikopter destekli ’Huzur’ uygulaması yapıldı

İstanbul kent genelinde 'Huzur İstanbul' uygulaması gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapılan uygulamaya Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekipleri ve ilçe emniyet ekiplerinin aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi ve bekçi katıldı.