İstanbul’da helikopter ve polis botu destekli huzur uygulaması

Giriş Tarihi: 29.8.2025 21:49

İstanbul'da polis ekipleri, asayişin sağlanması ve suçların önlenmesi amacıyla "huzur" uygulaması gerçekleştirdi. Polis köpeğinin de katıldığı denetimlere helikopter ve polis botu destek verdi.

Fatih, Kadıköy ve Beyoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok ilçede yapılan denetimlere, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Asayiş ve Deniz Liman şube müdürlüklerine bağlı ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı, Millet Caddesi ve Altıyol Kuşdili Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamalarda sürücülerin belgeleri incelendi, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Polis köpeğinin de katıldığı denetimlere helikopter ve polis botu destek verdi.

