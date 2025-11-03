İSTANBUL’DA HİSSEDİLEN DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Balıkesir’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İzmir, İstanbul ve çevre iller sallandı!

İstanbul, İzmir ve çevre illerde bugün yer sarsıntısı meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgilere göre deprem özellikle İstanbul ve çevresinde yoğun şekilde hissedildi. Depremin büyüklüğü 4.9 olarak ölçülürken merkezi ise Balıkesir Sındırgı olarak bildirildi. Vatandaşlar ise depremin şiddeti ve etkilediği bölgeler hakkında bilgi almak için araştırmalarını sürdürüyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerine göre bölgede son depremler listesi ise şöyle…