Haberler Yaşam Haberleri İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İzmir, İstanbul ve çevre iller sallandı!
Giriş Tarihi: 3.11.2025 15:41 Son Güncelleme: 3.11.2025 15:49

İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İzmir, İstanbul ve çevre iller sallandı!

İstanbul’da, İzmir'de ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı bilgilere göre, deprem özellikle İstanbul ve çevre illerde hissedildi. Depremin büyüklüğü4.9 olarak duyurulurken merkez üssü İse Balıkesi olarak kayda geçti. Vatandaşlar, ise depremin merkez üssünü ve şiddetini araştırıyor. İşte AFAD ve Kandilli rasathanesi ile son depremler listesi....

İSTANBUL’DA HİSSEDİLEN DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Balıkesir’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İzmir, İstanbul ve çevre iller sallandı!

İstanbul, İzmir ve çevre illerde bugün yer sarsıntısı meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgilere göre deprem özellikle İstanbul ve çevresinde yoğun şekilde hissedildi. Depremin büyüklüğü 4.9 olarak ölçülürken merkezi ise Balıkesir Sındırgı olarak bildirildi. Vatandaşlar ise depremin şiddeti ve etkilediği bölgeler hakkında bilgi almak için araştırmalarını sürdürüyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerine göre bölgede son depremler listesi ise şöyle…

İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLEN DEPREM MEYDANA GELDİ

İstanbul'da bugün öğle saatlerinde bir deprem hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli sarsıntıyı fark ederken, yetkililer depremin büyüklüğü ve merkez üssü ile ilgili açıklama yaptı. Deprem Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gerçekleşirken şiddeti 4.9 olarak ölçüldü.

BALIKESİR'DE DEPREM!

Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-03
Saat:15:35:37 TSİ
Enlem:39.16861 N
Boylam:28.34083 E

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İzmir, İstanbul ve çevre iller sallandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz