Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da iki kritik hastanenin başhekimi SABAH'a konuştu: Çocuk acillerde yüzde 30'luk artış var
Giriş Tarihi: 24.12.2022 07:17

İstanbul'da iki kritik hastanenin başhekimi SABAH'a konuştu: Çocuk acillerde yüzde 30'luk artış var

Son günlerde hastane acillerinde grip vakalarında ciddi bir artış olduğunu ifade eden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Nurettin Yiyit, "Özellikle çocuk acillerde bir artış var ve acillerimiz çok yoğun. Bekleme süresi de bundan kötü yönde etkilendi. Bizim hastanemizde özellikle çocuk acillerde yüzde 30'luk bir artışımız var" dedi. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan ise "Her gün acillere normal günlük seyrin iki katı gribal ateşli öksüren vakalar geliyor. Bunların arasında Kovid-19'un oranı yüzde 5'lerde kalıyor" ifadelerini kullandı.

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
İstanbul’da iki kritik hastanenin başhekimi SABAH’a konuştu: Çocuk acillerde yüzde 30’luk artış var

Gribal enfeksiyon vaka sayılarının artmasıyla birlikte hastane acillerinde de grip alarmı verildi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Nurettin Yiyit, özellikle çocuk acillerde yüzde 30'luk bir artış yaşandığını belirterek "Şu an özellikle ifluenza ve RSV dediğimiz bir virüs var. Vaka sayılarında bir artış var, pik noktasına ulaştı ve artmaya oa devam etmiyor. Bu da acillerimizde çok ciddi bir yığılma ve bekleme süresine neden oldu.

Hasta olan bireylerin maskelerini takmaları ve kendilerini izole etmeleri şu an yapılabilecek en büyük iyilik. Aciller çok yoruldu ve bu bekleme süresini de uzattı. Gerçekten acil olmayanlar, acile gitme konusunda biraz daha temkinli davranırsa yoğunluğu yönetmemiz adına yerinde olacak" dedi.



İKİ KAT ARTIŞ VAR
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan ise "Her gün acillere normal günlük seyrin iki katı gribal, ateşli, öksüren vakalar geliyor. Özellikle de çocuklarda çok fazla hasta görmeye başladık. Bunlar arasında Kovid oranı yüzde 5 civarı. Korunmak için hasta olan veya hastalık belirtileri olanlar mutlaka izole olsun ve tedbirlere dikkat etsin. Öksürük gibi belirtileri olanlar mutlaka maske takıp bulaşı engellesin" diye konuştu.



ÇOĞUNLUK ENFEKSİYON

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş ise günlük acile başvuran hasta sayısının 1500'lü sayılardan 3 bine yaklaştığını ifade ederek, "Gelenlerin de çoğu enfeksiyon hastalıkları için başvuruyor. Bu hastalıklar ağır seyretmiyor çok azı yatış gerektiriyor. Basit izolasyon şartlarına uyarak yüzde 50 oranında azaltılabilir" dedi.

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İstanbul'da iki kritik hastanenin başhekimi SABAH'a konuştu: Çocuk acillerde yüzde 30'luk artış var
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