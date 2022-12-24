İstanbul’da iki kritik hastanenin başhekimi SABAH’a konuştu: Çocuk acillerde yüzde 30’luk artış var

Gribal enfeksiyon vaka sayılarının artmasıyla birlikte hastane acillerinde de grip alarmı verildi.



Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Nurettin Yiyit, özellikle çocuk acillerde yüzde 30'luk bir artış yaşandığını belirterek "Şu an özellikle ifluenza ve RSV dediğimiz bir virüs var. Vaka sayılarında bir artış var, pik noktasına ulaştı ve artmaya oa devam etmiyor. Bu da acillerimizde çok ciddi bir yığılma ve bekleme süresine neden oldu.