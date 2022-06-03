İstanbul’da inşaat alanında acı olay! Göçük altında kalan işçi öldü, gazeteciler darp edildi

GAZETECİLERE SALDIRDILAR

Mesai arkadaşlarını kurtarmak için zamanla yarışan inşaat işçileri ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarını takip eden gazeteciler Serdar Altıntepe, Medeni Topaloğlu ve Mehmet Ali Derdiyok ise şantiyede bulunan diğer inşaat işçileri tarafından darp etti.