İstanbul’da inşaat alanında acı olay! Göçük altında kalan işçi öldü, gazeteciler darp edildi

Olay Kayabaşı'nda yer alan bir şantiye sahasında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İnşaatın temel kazısının ardından sahada risk kontrolünü gerçekleştiren işçi Salih Yazaydık, bir anda meydana gelen göçük nedeniyle toprak altında kaldı.
Çalışma arkadaşlarını toprak altından kurtarmak için elleriyle toprağı kazmaya başlayan işçiler zamanla yarıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de göçük altındaki işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Dakikalarca kurtarılmayı bekleyen Salih Yazaydık, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.