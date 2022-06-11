İstanbul’da düzenlenen “Kaçak Akaryakıt” operasyonunda piyasa değeri yarım milyon lira olan 20 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Tuzla İlçesi Fatih Mahallesi'nde açık kasa bir kamyoneti durdurdu.
Kamyonetin kasasında 11 bin litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
Çalışmaların devamında; Pendik İlçesi Sanayi Mahallesi'ndeki bir fabrikada yedi bin 500 litre karışımlı kaçak akaryakıt ve aynı adrese gelen bir aracın arka kısmında bin 500 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Piyasa değeri yaklaşık yarım milyon lira olan 20 bin litre karışımlı kaçak akaryakıta el konuldu. Üç kişi gözaltına alındı.
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İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu... 20 bin litre ele geçirildi, piyasa değeri yarım milyon