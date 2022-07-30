İstanbul’da kaçak akaryakıt operasyonu

İstanbul'da peş peşe seri bir şekilde "Akaryakıt Kaçakçılığı" operasyonları düzenlendi. Madeni yağlara kimyasal maddeler karıştırılarak yasa dışı yöntemlerle imal edilen, Halk Otobüsleri ve şehirlerarası otobüslerin motorlarında yangınlara sebep olarak insanların can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşüren ve "10 Numara Yağ" olarak adlandırılan kaçak akaryakıtların depolandığı adreslere peş peşe baskınlar yapıldı.