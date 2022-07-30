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Giriş Tarihi: 30.7.2022 12:47

İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu

İstanbul’da düzenlenen seri operasyonlarda 88.500 litre “10 Numara Yağ” olarak adlandırılan kaçak akaryakıt ele geçirildi. Tanklar dolusu kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyonlar polis kameralarına yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da kaçak akaryakıt operasyonu

İstanbul'da peş peşe seri bir şekilde "Akaryakıt Kaçakçılığı" operasyonları düzenlendi. Madeni yağlara kimyasal maddeler karıştırılarak yasa dışı yöntemlerle imal edilen, Halk Otobüsleri ve şehirlerarası otobüslerin motorlarında yangınlara sebep olarak insanların can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşüren ve "10 Numara Yağ" olarak adlandırılan kaçak akaryakıtların depolandığı adreslere peş peşe baskınlar yapıldı.

HAVA KİRLİLİĞİNE YOL AÇIYOR

Temmuz ayında Ataşehir, Ümraniye, Sultanbeyli ve Tuzla İlçeleri'nde İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen seri operasyonların toplamında 88.500 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Egzoz salınımı sonucunda hava kirliliğine sebep olan ve piyasada kayıt dışı satılarak devletin vergi kaybına uğratıldığı kaçak akaryakıtların naklinde kullanılan beş araca da el konuldu. Altı kişi "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan gözaltına alındı.

Tanklar dolusu kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyonlar polis kameralarına yansıdı.

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İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu
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