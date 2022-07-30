İstanbul’da kaçak akaryakıt operasyonu

İstanbul'da peş peşe seri bir şekilde "Akaryakıt Kaçakçılığı" operasyonları düzenlendi. Madeni yağlara kimyasal maddeler karıştırılarak yasa dışı yöntemlerle imal edilen, Halk Otobüsleri ve şehirlerarası otobüslerin motorlarında yangınlara sebep olarak insanların can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşüren ve "10 Numara Yağ" olarak adlandırılan kaçak akaryakıtların depolandığı adreslere peş peşe baskınlar yapıldı.
HAVA KİRLİLİĞİNE YOL AÇIYOR
Temmuz ayında Ataşehir, Ümraniye, Sultanbeyli ve Tuzla İlçeleri'nde İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen seri operasyonların toplamında 88.500 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.