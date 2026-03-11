Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da kaçak cep telefonu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Giriş Tarihi: 11.03.2026 08:57

İstanbul'da yurda kaçak yollarla cep telefonu ve aksesuarı getirenlere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda kaçak cep telefonu ve aksesuarı ile elektronik ürün ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, önceki tarihlerde gerçekleştirilen ve 10 kişiye adli işlem uygulanan, 68 cep telefonu ile 28 bin 239 şarj başlığı, telefon bataryası, şarj kablosu, telefon kılıfı gibi cep telefonu aksesuarı ele geçirilen operasyon kapsamında çalışmalarını genişletti.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu elde edilen tespitlerin ardından ekipler kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 zanlıyı gözaltına alınırken, aramalarda çok sayıda kaçak cep telefonu ve aksesuarı ile elektronik ürün ele geçirildi.

