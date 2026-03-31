İstanbul’da kan donduran cinayet: Karım beni aldatıyor dedi! Meğer gerçek çok başkaymış...

ELİNDE SİLAHLA KAÇTI

Çevrede yapılan güvenlik kamerası görüntülerinde, araçtan inen iki kişiden birinin elinde silahla hızla koştuğu görüldü. Yapılan çalışmalarda şüphelinin Kökyayan ile aynı mahallede oturan 41 yaşındaki İhsan Ç. olduğu saptandı. 7 suç kaydı bulunan şüpheli ile ilgili yapılan çalışmalarda önemli ayrıntılar elde edildi.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ KORUMAYA ALINDI

Elde edilen bilgilere göre, katil zanlının boşanma aşamasındaki eşi 36 yaşındaki H. Ç.'ye ulaşıldı. Genç kadının kayınpederinin kendisini arayarak "İhsan silah almış. Saklan, seni de beni de öldürebilir" dediğini söylediği öğrenildi. Bunun üzerine genç kadın Cinayet Büro ekipleri tarafından koruma altına alındı.