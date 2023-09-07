İstanbul’da kan donduran olay! Berberde sıra kavgası sonu oldu: Tek yumrukla…

Bu sırada berbere gelen Mehmet Emin Öz de, Yıldırım ve arkadaşına "İçerideki ağabeyime kim saygısızlık yaptı?" diye tepki gösterinde kavga kızıştı… Olay dükkanın önüne taşındı.

Berberdeki sıra tartışmasında yediği yumruk canından etti | Video