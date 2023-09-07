İstanbul’da kan donduran olay! Berberde sıra kavgası sonu oldu: Tek yumrukla…

Kan donduran olay geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul Kartal'da yaşandı.
İddiaya göre arkadaşıyla birlikte berbere giden 18 yaşındaki Türkican Yıldırım ile dükkanda bulunanlar arasında sıra nedeniyle tartışma çıktı.
Bu sırada berbere gelen Mehmet Emin Öz de, Yıldırım ve arkadaşına "İçerideki ağabeyime kim saygısızlık yaptı?" diye tepki gösterinde kavga kızıştı… Olay dükkanın önüne taşındı.
Berberdeki sıra tartışmasında yediği yumruk canından etti | Video
Berber dükkanı önünde bekleyen diğer vatandaşların da dahil olduğu kavgada kafasına yumruk yiyen Türki Yıldırım, bir anda yere yığıldı. Çevredekilerin müdahale ettiği Türki Yıldırım, hemen hastaneye kaldırıldı.
3 gün boyunca yoğun bakımda kalan Türki Yıldırım, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili gözaltına alınan Mehmet Emin Öz ise emniyetteki işlemlerinin tutuklandı. Türkican Yıldırım'ın cenazesi defnedilmek üzere Samsun'a gönderildi.