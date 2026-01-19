İstanbul’da kar yağdı ulaşım çileye dönüştü! İETT otobüsleri yolda kaldı, vatandaş itti

İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, birçok noktada ulaşımda aksamalara neden oldu. İETT otobüsleri yolların zamanında tuzlanmayıp açılmaması sonucu toplu taşıma araçları ile sürücüleri olumsuz etkiledi. Ara sokaklarda trafik tamamen durdu. Yerlerin buzlu olması nedeniyle hareket etmek isteyen araçlar kayarak birbirine veya elektrik direklerine çarparak durabildi.

Sultangazi'de birçok İETT aracının yolda kaldığı ve ilerleyemediği görüldü.Yenibosna Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde yaklaşık 4-5 kilometrelik araç yoğunluğu oluştu. Sefaköy Tepeüstü mevkisinde birçok araç yolda kaldı, bir otomobil kayarak başka bir araca çarptı.

Halkalı Gümrük Yolu'nda ise kar yağışı nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.Esenler'de araçlar ağır ilerlerken Gazi Caddesi'nde İETT otobüsleri yolda kaldı. Küçükçekmece Fatih Mahallesi'nde bulunan bir viyadük yağış nedeniyle tamamen trafiğe kapandı.

AİLELER ÇOCUKLARIYLA SOKAKTA KARTOPU OYNADI

İstanbul'da kar yağışı en fazla yarıyıl tatilinde bulunan çocukları sevindirdi. Çocuklar aileleri ile birlikte sokağa çıkarak yoğun kar yağışında kartopu oynayıp gönüllerince eğlendiler. Bazıları ise sokakların karla kaplanması nedeniyle naylonlarla kayarak eğlendiler.

İETT OTOBÜSÜ KAYARAK KAMYONA ÇARPTI

İstanbul'da etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde kazaları da beraberinde getirdi. Bahçelievler 29 Ekim Caddesi'nde seyir halindeki bir İETT otobüsü karla kaplı yolda kayarak park halindeki kamyona çarptı. Otobüsün boş olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Otobüs yol kenarına çekildi. İETT otobüsünde hasar oluştu trafik saatlerce kapandığı için aksadı. İETT ile yolculuk yapanlar büyük sıkıntı yaşadı. İstanbul'da kar yağışının günboyu devam edeceği ve salıgününden itibaren karın etkisini kaybedip yerini bulutlu ve güneşli havaya bırakacağı ve hava sıcaklığının ise 7 dereceye kadar yükseleceği kaydedildi.