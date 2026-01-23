Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da “Kara Para Aklama” baskını: 37 gözaltı var
Giriş Tarihi: 23.01.2026 08:24 Son Güncelleme: 23.01.2026 08:33

İstanbul’da “Kara Para Aklama” baskını: 37 gözaltı var

Yasa dışı bahis, POS Cihazları’nın amaç dışı kullanımı ve şüpheli para transferleri gibi yöntemlerle “Kara Para Aklama” suçuna karışan bir firmaya operasyon yapıldı. 37 kişi gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
İstanbul’da Kara Para Aklama baskını: 37 gözaltı var
  • ABONE OL

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; MASAK Raporları doğrultusunda operasyon düzenledi. Elektronik para ve ödeme hizmeti sunan bir firmanın; yasa dışı bahis faaliyetleri, POS Cihazları'nın amaç dışı kullanımı ve şüpheli para transferleri gibi yöntemlerle "Kara Para Aklama" suçuna aracılık ettiği tespit edildi. İstanbul merkezli olarak Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Muğla ve Tokat İlleri'nde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da “Kara Para Aklama” baskını: 37 gözaltı var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz