İstanbul’da “Kara Para Aklama” baskını: 37 gözaltı var

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; MASAK Raporları doğrultusunda operasyon düzenledi. Elektronik para ve ödeme hizmeti sunan bir firmanın; yasa dışı bahis faaliyetleri, POS Cihazları'nın amaç dışı kullanımı ve şüpheli para transferleri gibi yöntemlerle "Kara Para Aklama" suçuna aracılık ettiği tespit edildi. İstanbul merkezli olarak Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Muğla ve Tokat İlleri'nde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.