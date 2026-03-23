Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da kaydedildi: Bayram dönüşü trafik yoğunluğu!
Giriş Tarihi: 23.03.2026 09:22

İstanbul’da kaydedildi: Bayram dönüşü trafik yoğunluğu!

İstanbul’da bayram dönüşü, okulların açılması ve yağışın da etkisiyle trafikte ve toplu taşımada yoğunluk yaşandı.

İHA Yaşam
İstanbul’da kaydedildi: Bayram dönüşü trafik yoğunluğu!
  • ABONE OL

İstanbul'da bayram sonrası ilk iş günü trafikle başladı. Okullarda ara tatilin sona ermesiyle öğrenciler ve işyerlerine gitmek isteyen vatandaşlar sabah erken saatlerde yollara düştü. Bayram dönüşü ilk iş gününde yoğunluk kameralara yansıdı.

YÜZDE 62'YE ÇIKTI

Vatandaşlar işe gitmek için metrobüs duraklarında yoğunluk oluştururken, araç trafiği yoğunluğu nedeniyle bazı noktalarda sürücülerin yavaş ilerlediği görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik uygulaması verilerine göre, saat 08.30 itibariyle kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 62'ye çıktı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da kaydedildi: Bayram dönüşü trafik yoğunluğu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz