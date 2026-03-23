İstanbul’da kaydedildi: Bayram dönüşü trafik yoğunluğu!

İstanbul'da bayram sonrası ilk iş günü trafikle başladı. Okullarda ara tatilin sona ermesiyle öğrenciler ve işyerlerine gitmek isteyen vatandaşlar sabah erken saatlerde yollara düştü. Bayram dönüşü ilk iş gününde yoğunluk kameralara yansıdı.
YÜZDE 62'YE ÇIKTI
Vatandaşlar işe gitmek için metrobüs duraklarında yoğunluk oluştururken, araç trafiği yoğunluğu nedeniyle bazı noktalarda sürücülerin yavaş ilerlediği görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik uygulaması verilerine göre, saat 08.30 itibariyle kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 62'ye çıktı.