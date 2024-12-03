İstanbul’da kırmızı ışık faciası: Yolun karşısına geçen üniversiteli iki kız yaşam savaşı veriyor!

Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekibine haber verdi. Ağır yaralanan 2 kız hastaneye kaldırıldı. Durumlarının ise kritik olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan F.O. görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki KGYS kameralarının incelenmesinin ardından polis tarafından tespit edilerek gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.