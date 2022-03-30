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Giriş Tarihi: 30.3.2022 01:15 Son Güncelleme: 30.3.2022 01:40

İstanbul'da koca dehşeti! Önce sokakta karşılaştığı kişiyi sonra karısını vurdu!

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul’da koca dehşeti! Önce sokakta karşılaştığı kişiyi sonra karısını vurdu!

Bağcılar'da bilinmeyen bir sebeple bir kisiyi öldüren şahıs daha sonra geldiği evinde karısını öldürdü ve intihar etti. Öfkeli koca ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken sokakta vurduğu kişi ve karısı hayatını kaybetti.

Olay, 23.30 sıralarında Bağcılar İnönü Mahallesi 364'üncü sokakta meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen bir kişi, sokak üzerinde bir kişiyi öldürdü. Sonrasında 34 JL 2794 plakalı otomobile binen şahıs, 358'inci Sokak'ta bulunan evine geldi. Şahıs burada otomobilini park ederek evine çıktı. Burada da karısını öldüren şahıs tabancayla intihar etti.

KARISI VE SOKAKTA VURDUĞU KİŞİ ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının ve sokakta vurulan kişinin öldüğü belirlendi. Öfkeli koca ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

OLAY YERİNDE İNCELEME SÜRÜYOR

Polis ekipleri olay yerine emniyet şeridi çekerek önlem aldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin nöbetçi cumhuriyet savcısı gözetiminde adreslerde inceleme başlattı. Polisin incelemesi sürüyor.

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İstanbul'da koca dehşeti! Önce sokakta karşılaştığı kişiyi sonra karısını vurdu!
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