İstanbul’da koca dehşeti! Önce sokakta karşılaştığı kişiyi sonra karısını vurdu!

Olay, 23.30 sıralarında Bağcılar İnönü Mahallesi 364'üncü sokakta meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen bir kişi, sokak üzerinde bir kişiyi öldürdü. Sonrasında 34 JL 2794 plakalı otomobile binen şahıs, 358'inci Sokak'ta bulunan evine geldi. Şahıs burada otomobilini park ederek evine çıktı. Burada da karısını öldüren şahıs tabancayla intihar etti.