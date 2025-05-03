İstanbul’da kolonları patlayan 96 dairelik 37 yıllık site mühürlenip tahliye edildi

İstanbul Küçükçekmece'de kolon demirleri çürüyen, duvarlarında derin çatlaklar oluşan 96 daireli site Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından mühürlendi. 37 yaşındaki siteyi inceleyen ekipler gördükleri manzara sonrası hemen tahliye kararı aldı.

TAŞIYICI KOLONLARI ÇÜRÜMÜŞ

Bodrum katları su alan sitedeki binalardan birinin taşıyıcı kolonlarında çürümeler yaşandığı görüldü. Oturulamaz haldeki binanın sakinlerinden biri, "Eğer deprem 13 saniyeden fazla sürseydi şu an ölmüştük." diye konuştu.

SİTE SAKİNLERİNE 7 GÜN SÜRE VERİLDİ

Site sakinleri apar topar evlerini terk etti. 10 gündür evlerine giremeyen site sakinlerine eşyalarını çıkarmaları için 7 gün süre tanındı. Hem taşınma hem de barınacak yer bulma telaşı başladı. 23 Nisan'daki İstanbul depremi sonrası yapılan saha taramalarında İstanbul'daki 4 bin 295 binanın az hasarlı olduğu tespit edilmişti.