İstanbul’da komşu kavgası şantaja döndü: Savcılık soruşturma başlattı! Grafolojik inceleme kararı alındı

KAMERA OYUNU

Bu nottan önce de Gül Ç. Öznur K.'yi eşini aldatmakla itham edip, "para vermezsen bu konuları eşine anlatacağım" diye tehdit etti. Hatta apartman kamerasından Öznur K.'nın kendi arabasından inerken çekilmiş videolarını sanki başka bir arabadan iniyormuş gibi izlenim verip whatsapptan yolladı. Notla yine eşini aldattığı imasında bulununca genç kadın ve eşi soluğu karakolda aldı.

"ALDATMA VAR DİYEREK PARA İSTİYOR"

Aldatıldığı iddia edilen adam, "Bu şahıs eşimi başkasının aracına binip beni aldattığını söylüyor. Eşim para vermezse olanları bana anlatacağı şeklinde tehdit ediyor. Hatta eşimin kendi arabasından inerken çekilmiş bir videosunu da attı" diyerek komşusunun asılsız ithamlarda bulunduğunu belirtti. Mağdur kadın Öznur K. ise kapısına gelip, mesajlar atan, notla kendisini tehdit eden komşusundan şikayetçi olduğunu söyledi.