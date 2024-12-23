İstanbul’da korku dolu dakikalar! Konteyner gemisi yan yattı 15 personelin 5’i denize atladı

İstanbul Ambarlı Mardaş Limanı'nda AMNAH isimli konteyner gemisi bilinmeyen bir nedenle yan yattı. Gemi personeli tahliye edildi.

GECE SU ALMAYA BAŞLADI

Beylikdüzü Ambarlı Mardaş Limanı'nda AMNAH isimli konteyner gemisi gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı. Geminin su aldığını gören personel denize atlayarak kaçarken, 1 kişi yaralandığı öğrenildi. Geminin etrafına liman görevlilerince yüzer bariyer serildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botu da personel tahliye olduğu için geri döndü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ambarlı Mardaş Limanı'nda yan yatan AMNAH isimli konteyner gemisinin personelinin tahliye edilmiş olduğu ve geminin etrafına liman görevlilerince yüzer bariyer serilmiş olduğu bilgisi üzerine botumuz dönüşe geçti" ifadeleri kullanıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili İstanbul Valiliği de açıklama yaptı. Açıklamada, "23.12.2024 Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında Ambarlı Limanında yükleme yapılan Komor Adası bandıralı ANMAH isimli kuru yük gemisi, dengesiz yükleme nedeniyle yan yatmıştır. Gemide görevli 15 mürettebattan 10'u ekipler tarafından kurtarılmış olup, denize atlayan 5 kişi de kendi imkanlarıyla limana çıkmıştır. Olayda hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılmıştır. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.