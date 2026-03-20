İstanbul'da korkunç kaza! Taksi su kanalına uçtu: 3 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 20.03.2026 08:47

Pendik'te yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksinin su kanalına uçması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Pendik'teki feci kaza, saat 06.00 sıralarında Pendik-Kurtköy TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi.

İçerisinde 3 yolcunun bulunduğu seyir halindeki taksi, iddiaya göre yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yeşillik alandaki su kanalına uçtu.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çarpışmanın şiddetiyle araçta sıkışan bir kişi, ekiplerin çalışmalarıyla bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

