İstanbul’da korkunç kaza! Taksi su kanalına uçtu: 3 ölü, 1 yaralı

Pendik'teki feci kaza, saat 06.00 sıralarında Pendik-Kurtköy TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi.
İçerisinde 3 yolcunun bulunduğu seyir halindeki taksi, iddiaya göre yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yeşillik alandaki su kanalına uçtu.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çarpışmanın şiddetiyle araçta sıkışan bir kişi, ekiplerin çalışmalarıyla bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.