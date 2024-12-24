İstanbul’da korkunç olay! baba oğlunu boğazından bıçakladı

Dehşet saçan olay, 5 Aralık günü saat 22.47 sıralarında Kartal ilçesi Soğanlık Mahallesinde bulunan bir adreste meydana geldi. Gelen yaralamalı bir ihbar kavgası üzerine Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Verilen adrese hızla giden polis ekipleri, kan donduran bir olayla karşılaştı. Evde kanlar içinde bulunan 19 yaşındaki Yiğit Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hemen hastaneye götürüldü. Yapılan kısa araştırmada, Yiğit Ç.'nin babası Halim Ç. tarafından bıçaklandığı tespit edildi.

ANNESİNE DARP EDİNCE ARAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

İddialara göre, Halim Ç., evde 12 yaşındaki kızı ve oğlunun yanında eşiyle tartıştı. Tartışmanın ardından Halim Ç. eşini dövmeye başladı. Yaşanan bu olay üzerine Yiğit Ç, araya girerek babasıyla tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma sonrası baba Halim Ç., bıçakla oğlunun boğazını kesti.

"NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Polis tarafından olay yerinde yakalanan baba Halim Ç., verdiği ifadesinde, oğluyla yaşadığı kavganın nedenini tam olarak hatırlamadığını belirterek, oğlunun yaklaşık 2 aydır psikolojik tedavi gördüğü, olayda bir anlık sinirle bıçak kullandığını iddia etti. Soruşturmanın ardından baba Halim Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağır yaralanan Yiğit Ç.'nin durumunun ağır ve halen hastanede tedavi altında olduğu belirtildi.