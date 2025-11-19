İstanbul’da cani koca dehşeti: Karısını öldürüp intihar etti! Son anları kameraya yansıdı

İstanbul Pendik'te yaşayanSamet Akgün karısı Firdevs Ak gün'ü bıçakla öldürdükten sonra int ihar etti. Acı olay, Pendik B atı Ma hallesi Er ol Kaya Caddesi üzerinde bulunan bir adreste 22.45 sırala rında me ydana geldi. İddiaya gör e, 3 3 yaşın d ak i Sa met Akgün ile eşi Firdevs Akgün (34) henüz bilinmeyen sebeple tartışmaya başladı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Tartışmada Samet Akgün, Firdevs Akgün'ü bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık eki pleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan k o ntrolde Firdev s Akgün'ün h ayatın ı kaybettiği belirlendi. Genç kadın ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kadının, kuaför olduğu ve kendi yerini işlettiği öğrenildi.
BİNAYA GİRİŞLERİ KAMERADA
Akşam saatlerinde binaya gelen Sedat A. ve Firdevs A.'nın apartmana girdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, binaya giren Firdevs A. ile Sedat A. arasında apartman girişinde tartışma yaşandığı ve Sedat A.'nın eşini evin girişinde ittirdiği görülüyor.