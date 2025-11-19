Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da cani koca dehşeti: Karısını öldürüp intihar etti! Son anları kameraya yansıdı
Giriş Tarihi: 19.11.2025 12:31

İstanbul Pendik’te yaşayan Samet Akgün, karısı Firdevs Akgün’ü bıçaklayarak öldürdü. Akgün'ün cinayetin ardından Sakarya Karasu’ya giderek intihar ettiği belirlendi.

İstanbul Pendik'te yaşayan Samet Akgün karısı Firdevs Ak gün'ü bıçakla öldürdükten sonra int ihar etti. Acı olay, Pendik B atı Ma hallesi Er ol Kaya Caddesi üzerinde bulunan bir adreste 22.45 sırala rında me ydana geldi. İddiaya gör e, 3 3 yaşın d ak i Sa met Akgün ile eşi Firdevs Akgün (34) henüz bilinmeyen sebeple tartışmaya başladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmada Samet Akgün, Firdevs Akgün'ü bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık eki pleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan k o ntrolde Firdev s Akgün'ün h ayatın ı kaybettiği belirlendi. Genç kadın ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kadının, kuaför olduğu ve kendi yerini işlettiği öğrenildi.

KARISINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Olayl a ilgili çalışma başlatan polis ekipl eri, Firdevs Akgün'ün kocası Samet Akgün'ün Sakarya'nın Ka rasu ilçesind e silahla başına at eş ederek intihar ettiğini belirlendi.

BİNAYA GİRİŞLERİ KAMERADA

Akşam saatlerinde binaya gelen Sedat A. ve Firdevs A.'nın apartmana girdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, binaya giren Firdevs A. ile Sedat A. arasında apartman girişinde tartışma yaşandığı ve Sedat A.'nın eşini evin girişinde ittirdiği görülüyor.

