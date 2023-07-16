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Giriş Tarihi: 16.7.2023 22:18

İstanbul'da korkunç olay! Sulama göletine giren 3 küçük çocuk boğuldu

İstanbul Silivri’de serinlemek için gölete giren yabancı uyruklu 3 çocuk boğularak hayatını kaybetti.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul’da korkunç olay! Sulama göletine giren 3 küçük çocuk boğuldu

Olay, İstanbul Silivri Değirmenköy'de bulunan bir gölette 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle birlikte gölete giden yabancı uyruklu 3 kardeş serinlemek amacıyla gölete girdi. Çocukların suda batıp çıktığını gören baba, çocuklardan birini sudan çıkardı. Diğer iki kardeş ise suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan göletten babası tarafından çıkartılan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEYE KALDIRILAN ÇOCUK DA ÖLDÜ
İtfaiye ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucunda 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye ekipleri tarafından göletten çıkarılan 2 çocuğun cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Babası tarafından sudan çıkarılan ve ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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İstanbul'da korkunç olay! Sulama göletine giren 3 küçük çocuk boğuldu
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