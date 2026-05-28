İstanbul’da kurban kesimi sırasında 869 kişi yaralandı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Konuya ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı'nın ikinci gününde İstanbul genelinde kurban kesimine bağlı yaralanmalar nedeniyle 869 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımıza başvurmuştur. Vatandaşlarımızın benzer yaralanmalarla karşı karşıya kalmamaları adına kurban kesim işlemlerinin ehil kişiler tarafından ve gerekli güvenlik tedbirleri alınarak gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

