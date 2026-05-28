Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da kurban kesimi sırasında 869 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 28.05.2026 18:51

İstanbul'da kurban kesimi sırasında 869 kişi yaralandı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kurban kesimine bağlı yaralanan 869 kişinin hastanelere başvurduğunu açıkladı. Güner, "Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

DHA
İstanbul’da kurban kesimi sırasında 869 kişi yaralandı
  • ABONE OL

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Konuya ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı'nın ikinci gününde İstanbul genelinde kurban kesimine bağlı yaralanmalar nedeniyle 869 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımıza başvurmuştur. Vatandaşlarımızın benzer yaralanmalarla karşı karşıya kalmamaları adına kurban kesim işlemlerinin ehil kişiler tarafından ve gerekli güvenlik tedbirleri alınarak gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL #KURBAN BAYRAMI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da kurban kesimi sırasında 869 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA