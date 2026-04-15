İstanbul’da kurşunlu haraç çetesi: 15 milyon lira para istediler

Olay, 4 Nisan günü saat 04.00 sıralarında Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi Selanik Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Motosikletle olay yerine gelen şüpheliler, iş yerinin önünde bulunan araçlara ateş açarak kaçtı.

7 MERMİ İSABET ETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Yapılan kontrollerde iş yerine ait 2 araca toplam 7 merminin isabet ettiği belirlendi. Olay yerinde bulunan 7 adet 7.62 çapında boş kovan muhafaza altına alındı.

KAMERA KAYITLARI ŞÜPHELİLERİ ELE VERDİ

Ekiplerin yaptığı kamera incelemelerinde, şüphelilerin Selanik Bulvarı üzerinden motosikletle gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin K.Y. (21), E.A. (31) ve S.Ö. (16) adlı olduğu belirlendi.

15 MİLYON HARÇ İSTEDİLER

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte saldırının perde arkası da ortaya çıktı. Şüphelilerin iş yeri sahibinden 300 bin Euro yaklaşık 15 milyon 831 TL para haraç istedikleri belirlendi. Saldırının ardından şüphelilerin iş yeri sahibine mesaj atarak, "Bizi ciddiye almadınız" şeklinde tehditte bulundukları tespit edildi.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler 5 Nisan günü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin eylemde kullandıkları motosiklet de ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan S.Ö. isimli çocuk şahıs Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.