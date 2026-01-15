İstanbul’da kuyumcu soygunu: 3 milyon liralık altın çaldı!

Bu sırada iş yeri sahibine silahı doğrultan şüpheli, elindeki çantayı uzatarak altın ve paraları koymasını istedi. Yaklaşık 1 dakika içerisinde 3 milyon değerindeki altınları alan şüpheli kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.