İstanbul’da “Mahzen-25” operasyonu: 11 gözaltı kararı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'da 12 işyerinin kurşunlanması olayına karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 11 kişiyi gözaltına aldı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Şehirlerimizin huzurunu bozan, iş yerlerini kurşunlayan ve bu maşaları yönlendiren her kim olursa olsun tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" şeklinde açıklamada bulundu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; Bahçelievler, Zeytinburnu ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından 12 işyerinin kurşunlanması olayına karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda; 8 ruhsatsız tabanca, 1 kalaşnikof, 3 otomatik tabanca, 1 çalıntı motosiklet, 2 çelik yelek ve muhtelif miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddeye el konuldu.

"ADALETE TESLİM ETMEYE KARARLIYIZ"

Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; Bahçelievler, Zeytinburnu ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlükleri ile düzenlenen ortak operasyonlarda 12 iş yerinin kurşunlanması olayına karıştığı tespit edilen şüphelilerin eylemlerde kullanılan çalıntı motor, kask ve eylem silahları ile birlikte yakalandığını belirtti. Yerlikaya operasyonlar sonucu 8 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet AK 47 uzun namlulu silah, 3 adet otomatik tabanca, 1 adet çalıntı motor, 2 adet çelik yelek ve muhtelif miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddeye el konulduğunun bilgisini verdi.