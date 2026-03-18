İstanbul’da Maye Musk rüzgarı: Benim için asıl zenginlik sağlık ve mutluluktur

Hayat hikâyesinden kesitler paylaşarak konuklara yalnızca başarılarını değil, zorluklarla dolu dönemlerde yeniden ayağa kalkma cesaretini de anlatan Musk, modellik kariyerinden sağlıklı yaşam felsefesine, annelik deneyiminden finansal zorluklarla geçen yıllarına dair birçok soruyu yanıtladı. Tek başına üç çocuk büyüttüğü yıllarda ikinci el kıyafetlerle çocuklarını giydirdiğini, diyetisyenlik bilgisini ise uygun maliyetli ama besleyici yemeklerle aile yaşamına taşıdığını paylaştı. Tüm bu zorlukların kendisine plan yapmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirten Musk'ın içten sözleri ve samimi tavırları, davete katılan pek çok kadının kalbine dokundu.

Yaşlanmayı bir kayıp değil bir kazanım olarak gördüğünü ifade eden Musk, bugün sahip olduğu özgüveni ve deneyimi gençlik yıllarına tercih ettiğini belirterek konuklara şu mesajı verdi:

"Başkalarının rüzgârıyla savrulan bir yaprak olmayın. Kendi rüzgârınızda ilerleyin. Mutlaka bir planınız ve amacınız olsun."