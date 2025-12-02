İstanbul’da narkotik operasyonu: 5 sevkiyata 5 suçüstü…

Uyuşturucuyla mücadelesini aralıksız sürdüren İstanbul Emniyeti; zehir tacirlerine peş peşe seri operasyonlar düzenledi. Özel Harekat destekli beş farklı operasyonda 620 kilo 996 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Başakşehir İlçesi'nde bulunan bir adrese ve bir araca baskın yaptı. Satışa hazırlanana uyuşturucu maddelerin sevkiyatları önlendi. Yapılan aramalarda 43 koli içerisinde paket paket 301 parça halinde toplamda 355 kilogram Skunk maddesi ele geçirildi. İstanbul Sancaktepe Osmangazi Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen adreste yapılan aramalarda satışa hazır halde 572 gram sentetik Esrar maddesi, bir cep telefonu ve 800 lira nakit para ele geçirildi. Satılarak piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşurucu maddelere el konuldu.

20 ZEHİR TACİRİ DE TUTUKLANDI

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenyurt İlçesi'nde iki adrese ve bir araca yönelik de operasyon düzenledi. İki kişi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda "MET" olarak adlandırılan 178 kilo 800 gram sıvı ve kristal Metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılmak üzere hazırlanmış 15 kilogram ara kimyasal maddesi, çok sayıda kurutma kağıdı, bir hassas terazi, 70 mermi, 443 dolar ve dört bin 15 lira nakit para ele geçirildi.

İstanbul merkezli 4 ilde yapılan bir diğer eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda Eroin maddesi ve "MET" adı verilen metamfetamin maddesi olmak üzere toplam 15 kilo 224 gram uyuşturucu maddeye el konuldu. Son operasyonda ise İstanbul'un Pendik ilçesinde bir adrese ve bir araca şok baskın yapıldı. Yapılan detaylı aramalarda 71 kilo 400 gram Skunk maddesi ele geçirildi. Dört farklı türdeki uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği 3 farklı operasyonda gözaltına alınan toplam 20 zehir taciri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.