Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da naylon fatura operasyonu: 24 kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 13.05.2026 11:28

İstanbul merkezli 7 ilde sahte fatura düzenleyerek piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK
İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekonomik olarak zor durumda bulunan kişilerin üzerlerine paravan şirket kurulduğunu ve bu şirketler üzerinden piyasaya sahte (naylon) fatura dağıtıldığını belirledi.

Çalışmalar kapsamında HTS kayıtları, hesap hareketleri ve vergi tekniği raporları incelendi. Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Ankara, Van, Çorum, Malatya, Antalya ve Kocaeli'de belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

