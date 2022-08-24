İstanbul’da ne zaman yağmur yağacak? 24 Ağustos Bugün İstanbul hava durumu nasıl?

EDİRNE

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı