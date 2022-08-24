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Giriş Tarihi: 24.8.2022 14:31

İstanbul’da ne zaman yağmur yağacak? 24 Ağustos Bugün İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul hava durumu hakkında Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarı yapıldı. Özellikle 24 Ağustos Çarşamba günü itibarıyla devam eden birkaç gün sağanak yağışın etkili olacağı uyarısı verildi. Hem MGM hem AFAD hava durumu raporunu yayınladı. Peki; İstanbul’da ne zaman yağmur yağacak? 24 Ağustos Bugün İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul’da ne zaman yağmur yağacak? 24 Ağustos Bugün İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da sıcaklık ve nemin artması nedeniyle gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. AFAD'tan konuyla ilgili açıklama gelirken bir diğer açıklama da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. 24 Ağustos Çarşamba günü 11 ilde kuvvetli yağışın beklendiği belirtildi. Yağışların saat kaçta başlayacağını öğrenmek isteyenler ise "İstanbul'da ne zaman yağmur yağacak? 24 Ağustos Bugün İstanbul hava durumu nasıl?" sorusuna yanıt arıyor. Peki; İstanbul'da ne zaman saat kaçta yağmur yağacak? İşte yanıtı.

İSTANBUL'DA NE ZAMAN YAĞMUR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı kuvvetli sağanak uyarısının ardından bir uyarı da İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) geldi.

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren gece saatlerine kadar sağanak ve dolu yağışının etkili olması bekleniyor.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İl genelinde öğle saatlerinden başlayarak gece saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte, zaman zaman yerel dolu yağışı beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçiniz" ifadeleri kullanıldı.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Öte yandan, MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, öğleden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

EDİRNE

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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İstanbul’da ne zaman yağmur yağacak? 24 Ağustos Bugün İstanbul hava durumu nasıl?
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