Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da nefes kesen operasyon! 1 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirildi: 15 gözaltı!
Giriş Tarihi: 12.05.2026 12:31

İstanbul’un Zeytinburnu, Güngören ve Bayrampaşa ilçelerinde düzenlenen operasyonda tam 1 tona yakın uyarıcı madde ele geçirildi. 4 ayrı adres ve 2 araca düzenlenen baskında 8 şüpheliden 7’si tutuklanırken uyuşturucu hap üretimini organize ettiği değerlendirilen 15 şüpheli gözaltına alındı. İşte detaylar…

DHA
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine' yönelik çalışma başlattı.

OPERASYONDA BİLANÇO AĞIR

Çalışmalar sonucunda iki farklı tarihte Zeytinburnu, Güngören ve Bayrampaşa ilçelerinde bulunan 4 ayrı adres ile 2 araca operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 932 kilo 450 gram pregabalin etken maddeli uyuşturucu hap, 114 kilo 600 gram beyaz toz halinde Pregabalin maddesi, 731 kilo 800 gram katkı maddesi, hap üretiminde kullanılan 10 makine ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

15 GÖZALTI TALİMATI VERİLDİ

Soruşturmanın devamında; uyuşturucu hap üretimini organize ettiği, dağıtım ve para akışını sağladığı, ayrıca daha önce ele geçirilen uyuşturucu maddelerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 15 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
