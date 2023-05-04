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Giriş Tarihi: 4.5.2023 13:12 Son Güncelleme: 4.5.2023 13:13

İstanbul'da oğlunu öldüren baba hakkında flaş gelişme!

İstanbul Arnavutköy'de tartıştığı 23 yaşındaki oğlu Mutlucan Ateş'i tabancayla vurarak öldüren baba Murat Ateş, yakalandı. Sultangazi'de saklandığı evde yakalanan Murat Ateş'in sorgusu Cinayet Büro Amirliğinde sürüyor.

DHA
İstanbul’da oğlunu öldüren baba hakkında flaş gelişme!

Anadolu Mahallesinde 2 Mayıs Salı Günü saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, 23 yaşındaki Mutlucan Ateş, tabancayla vurularak öldürülmüştü. Polis tarafından yapılan soruşturmada Mutlucan Ateş'in babası Murat Ateş tarafından öldürüldüğü tespit edilmişti.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra kaçan Murat Ateş'in izini kısa süre içinde Sultagazi'de buldu. Bir arkadaşının evinde saklandığı tespit edilen Murat Ateş, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Murat Ateş'in, 2022 yılında Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü belirlendi. Şüphelinin, eşinden de 8 Şubat 2023 tarihinden itibaren uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi. Şüpheli Murat Ateş, Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

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İstanbul'da oğlunu öldüren baba hakkında flaş gelişme!
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