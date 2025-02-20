Okullar bugün de tatil

İstanbul önceki gün başlayan kar yağışı dün de etkisini sürdürdü. Çocuklar karın tadını çıkarırken, işe gitmek zorunda olan vatandaşlar ve araç sürücüleri büyük zorluk yaşadı. Bazı vatandaşlar, ilk günkü kar yağışında yolda bıraktıkları araçlarını kurtarmaya çalıştı. Yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları ve toplu taşımayı tercih etmeleri yönünde bir kez daha uyardı. İstanbul Valisi Davut Gül, okulların bugün de tatil edildiğini bildirdi. Kar yağışının bugün ve yarın kuvvetli, yer yer yoğun olmak üzere kuzey ve yüksek kesimlerde etkili olacağını kaydeden Gül, "Pazar günü kar yağışının genellikle Avrupa Yakası'nda etkili olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir" bilgisini verdi. "Bütün eğitim kurumlarında eğitime 21 Şubat'ta (bugün) bir gün süreyle ara verilmiştir" diye konuşan Gül, her türlü motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışının da ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını söyledi.