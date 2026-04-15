İstanbul’da organize suç örgütlerine şafak operasyonu: 7’si çocuk 17 örgüt üyesi gözaltında

Giriş Tarihi: 15.04.2026 10:45

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, liderliğini kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında bulunan şüphelilerinin yaptığı suç örgütlerine yönelik bir şafak operasyon gerçekleştirdi. İstanbul’da 5 ilçede eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 7’si 18 yaşından küçük 17 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen teknik ve fiziki takipler sonuç verdi. İstanbul merkezli olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, lider kadrosu yurt dışında firari durumda olan suç örgütlerine karşı bir darbe daha indirildi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin İstanbul'un 5 farklı ilçesinde toplam 6 suça karıştıkları tespit edildi.

EŞ ZAMANLI ŞAFAK BASKINI

Elde edilen delillerin ardından emniyet, 14 Nisan sabahı belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 17 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 7'sinin reşit olmadığı belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.

