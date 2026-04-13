İstanbul’da özel halk otobüsü esnafından İBB önünde protesto

İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Erhan Güneş, "Mağduriyetimiz giderilmediği takdirde önümüzdeki aydan itibaren araçlarımıza ücretsiz binişlere izin vermeyeceğiz"

Özel halk otobüsü esnafı İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) sunduğu ödeme planını Saraçhane binası önünde protesto etti. Polis ekipleri protesto gösterisi dolayısıyla çevrede güvenlik önemli aldı. Saraçhane'deki İBB binası önünde toplanan özel halk otobüsü esnafı adına açıklama yapan İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Erhan Güneş, özel halk otobüslerinin, yıllardır toplu ulaşımın en önemli taşıyıcı unsurlarından biri olarak hizmet verdiğini söyledi.

Güneş, İBB ile yapılan anlaşma kapsamında 2019'dan itibaren yeni bir sisteme geçildiğini belirterek, "Bu sisteme geçilirken özel halk otobüsü işletmecilerine açık şekilde şu yaklaşım ortaya konulmuştur, yolcudan ücret alınmayacağı, maliyetlerin ve makul karın belediye tarafından karşılanacağı ifade edilmiştir." dedi.

Gelinen noktada bu sistemin vadedildiği gibi işlemediğinin açıkça görüldüğünü aktaran Güneş, özel halk otobüslerinin hak edişlerini düzenli ve zamanında alamadığını, ödeme düzensizliğinin kronik hale geldiğini ve işletmecilerin sürekli borç yükü altında bırakıldığı ileri sürdü. Güneş, bugüne kadar defalarca belediye önünde açıklamalar yapıp, birçok kez yetkililerle görüşüldüğünü, ancak kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm üretilemediğini söyledi.

Esnafın mağduriyetinin her geçen gün arttığını ifade eden Güneş, "Süreç içerisinde biriken alacaklar milyarlarca liraya ulaşmış, herkes kazanırken özel halk otobüsleri kaybetmiş, esnaf fakirleşmiş, sermaye erimiş ve sektör ciddi bir darboğaza sürüklenmiştir." dedi.

Güneş, "İETT Genel Müdürlüğü tarafından özel halk otobüslerinin önüne, Türkiye'deki hiçbir ekonomik veriye uymayan bir artış oranı konulmuştur. Teklif edilen oran ne enflasyon verileriyle ne yeniden değerleme oranlarıyla ne hizmet üretici fiyat endeksiyle ne de gerçek piyasa şartlarıyla örtüşmemektedir. 50 yıllık emek ve sermaye adeta değersizleştirilmek istenmiştir." şeklinde konuştu.

"ADİL, ŞEFFAF, EKONOMİK GERÇEKLERE UYGUN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MODEL ŞARTTIR"

Açıklanan rakamlarla işletmecinin fiilen yaşadığı ekonomik tablo arasında ciddi bir fark bulunduğunu savunan Güneş, "Bu da rakamsal iyileştirme görüntüsü altında, gerçekte gelir kaybı anlamına gelmektedir." dedi.

Güneş, bugüne kadar İBB üst yönetimiyle defalarca görüşmeler yaptıklarını, ancak sorunu kalıcı biçimde çözecek adil ve bilimsel bir sonuç alınamadığını söyledi. Özel halk otobüslerinin hiçbir zaman ayrıcalık, imtiyaz ve fazladan kazanç istemediğini anlatan Güneş, "Sadece hakkını, emeğinin karşılığını ve sürdürülebilir bir sistemi istemektedir. Bizim talebimiz son derece nettir. İETT kendi gerçek maliyetlerini şeffaf biçimde ortaya koymalıdır. ÖHO'ların gerçek maliyetleri de aynı şekilde ortaya konulmalıdır. Ardından tarafsız ve bağımsız üniversiteler, uzman kuruluşlar ve bilimsel değerlendirme mercileri bu verileri incelemelidir." ifadelerini kullandı.

Güneş, özel halk otobüslerinin yıllardır şehrin yükünü taşıdığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Bu sistemin ayakta kalabilmesi için adil, şeffaf, ekonomik gerçeklere uygun ve sürdürülebilir bir model şarttır. Aksi halde kaybeden yalnızca özel halk otobüsleri esnafı değil, İstanbul toplu ulaşımının tamamı olacaktır. Üzülerek ifade ediyoruz ki mağduriyetimiz giderilmediği takdirde önümüzdeki aydan itibaren araçlarımıza ücretsiz binişlere elimizde olmayan sebeplerden dolayı izin vermeyeceğimizi belirtmek istiyoruz. İBB'nin ücretsiz, anne kart, öğrenci ve tam abonman kart sahiplerini taşımayacağız. Sadece tam ve öğrenci kartı taşıyacağız. Hiçbir ücretsiz binişe müsaade edilmeyecektir."