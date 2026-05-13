İstanbul’da peşpeşe operasyonlarda milyonlarca liralık uyuşturucu madde yakalandı! Bakırköy Başsavcılığından kararlılık vurgusu...

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele her geçen gün hız kazanarak devam ediyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde peş peşe yapılan operasyonlarda milyonlarca lira değerinde uyuşturucu hap ve eroin ele geçirildi. Mücadele konusunda kararlılık vurgusu yapan Bakırköy Başsavcılığı koordinesince yapılan son operasyonda da 92.5 kilo eroin yakalandı. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 11 Mayıs günü İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Bağcılar İlçesinde bir araca yapılan operasyonda 180 parça halinde daralı ağırlığı 92 kilo 500 gram gelen Eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs TCK 188 Suçundan işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edilecek.

MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca geçtiğimiz günlerde de Zeytinburnu, Güngören ve Bayrampaşa'da 4 ayrı adresle 2 araca düzenlenen operasyonda 1 tona yakın uyuşturucu hap ele geçirilmişti. Konuyla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, soruşturmanın devamında; uyuşturucu hap üretimini organize ettiği değerlendirilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti

1 TON HAP ELE GEÇTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine' yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda iki farklı tarihte Zeytinburnu, Güngören ve Bayrampaşa ilçelerinde bulunan 4 ayrı adres ile 2 araca operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 932 kilo 450 gram pregabalin etken maddeli uyuşturucu hap, 114 kilo 600 gram beyaz toz halinde Pregabalin maddesi, 731 kilo 800 gram katkı maddesi, hap üretiminde kullanılan 10 makine ele geçirildi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturmanın devamında; uyuşturucu hap üretimini organize ettiği, dağıtım ve para akışını sağladığı, ayrıca daha önce ele geçirilen uyuşturucu maddelerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 15 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

PEŞ PEŞE OPERASYONLAR

Kısa bir süre önce yapılan başka bir operasyonda ise Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2 ilçede polis ekiplerince narkotik operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 6 şahıs gözaltına alındı. 200 milyon değerinde uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

200 MİLYON LİRALIK HAP ELE GEÇİRİLMİŞTİ

İstanbul'un Bayrampaşa ve Güngören ilçelerinde, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Tespit edilen 2 adres ve bir araca operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce şahısların adreslerinde aramalarda, 200 milyon lira değerinde 1 milyon adet uyuşturucu hap, 5 adet hap üretiminde kullanılan makine, 84 adet kolinin içerisinde 21 bin adet kaçak kozmetik ürün ele geçirildi. Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin, ilerleyen saatlerde Bakırköy Adalet Sarayına sevk edileceği öğrenildi.

