İstanbul'da "Polis Haftası" kapsamında şehitler anıldı

Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında Edirnekapı Şehitliği'nde anma programı düzenlendi, Eyüpsultan Camisi'nde mevlit okutuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yılı ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın katılımıyla Edirnekapı Polis Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Törene, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Hüseyin Nail Anlar, polis teşkilatı ve şehit polislerin ailesi katıldı. İstiklal Marşı ile başlayan anma töreni dualarla devam etti. Ardından İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Vali Yardımcısı Nail Anlar şehit polislerin mezarına karanfil bıraktı.

EYÜPSULTAN CAMİİ'NDE ŞEHİT POLİSLER İÇİN MEVLÜT OKUTULDU

Törenin ardından Eyüp Sultan Camii'nde öğle namazı vakti şehit polis memurları için mevlüt programı düzenlendi. Namazın ardından şehitler için camiye gelenlere lokmalar, lokumlar dağıtıldı, dualar edildi.

'KARDEŞİMİN ŞEHİT OLMASI GURUR VERİCİ, BİR O KADAR DA ÜZÜCÜ'

Şehidin ablası Çiğdem Esen, "Kardeşimin şehit olması gurur verici ama bir o kadar da üzüntü verici. Allah polisimizi, askerimizin hepsini korusun. Onlara bizim ihtiyacımız var" dedi.