İstanbul’da sağanak yağış hayatı felç etti! Caddeler göle döndü, yollar çöktü

Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından yağmur ve şiddetli rüzgar, akşam saatlerinden itibaren kentte etkisini gösterdi. Avrupa Yakası'ndan başlayarak tüm kentte etkisini gösteren yağmur, daha sonra yerini kuvvetli yağışa bıraktı. Yağmurla çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, gök gürültüsü de bazı ilçelerde duyuldu.
Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarını yavaş ve dikkatli kullandı. Kaldırımdaki yayalar, su birikintileri nedeniyle yürümekte güçlük çekti.
Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalananlar, iş yerleri ve binaların altlarında yağmurdan korunmaya çalıştı.
Cevizlibağ'da metrobüse gitmek isteyen bazı yolcular, yağmurdan korunmak için üst geçidin altında bekledi.
Şiddetli yağmur nedeniyle Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Melikoğlu Sokak'ta bir evi su bastı.
Kent genelinde çeşitli mahallelerde zemin katlarda yer alan iş yerleri ve evlerden ilgili birimlere su baskını ihbarları yapıldı.
BİR OTOMOBİL KAYGANLAŞAN YOLDA TAKLA ATTI
Maltepe Zümrütevler Mahallesi Büyükbakkalköy Yolu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil takla attı.
Hava yastıkları açılan otomobilde ağır hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan araçtakiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
Bahçelievler Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir otomobil tamircisini su bastı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, iş yerinin zemininin suyla dolduğu, bir kişinin diğerlerini "Prizlere dokunmayın. Elektrikte sıkıntı olabilir." şeklinde uyarması yer aldı.
Bahçelievler'de, Ahmet Yesevi Caddesi kuvvetli yağış nedeniyle adeta göle döndü, araçlar suyun içinde zorlukla ilerledi.
Bağcılar'da, Fatih Caddesi'nde rögarlardan taşan suyla birlikte sürücüler zor anlar yaşadı. Park halindeki bir minibüsün tekerlekleri suyla dolan çukura battı.
Kuvvetli yağış, Avrupa ve Anadolu Yakası'nın tamamında etkili oldu.
YOLDA ÇUKUR OLUŞTU
Bahçelievler'de kuvvetli yağış nedeniyle çökme meydana gelen yolda oluşan çukura bir aracın tekerlekleri saplandı.
Siyavuşpaşa Mahallesi'nde, kuvvetli yağışın ardından yolda çökme yaşandı.
Bir aracın tekerlekleri çökme nedeniyle oluşan çukura saplandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak aracı kaldırmak için çalışma yaptı.
BEYKOZ AĞAÇ OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
Beykoz'da etkili olan fırtına nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.
Olay, saat 00.30 sıralarında Soğuksu Mahallesi Köşk Yolu Sokak'ta meydana geldi. Sağanak yağmur ve fırtınanın etkisiyle devrilen ağaç, yol kenarında park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilen ağacı keserek bulunduğu yerden kaldırdı. Ağaç kaldırma çalışmasının ardından yol tekrar trafiğe açılırken, araçlarda hasar oluştu