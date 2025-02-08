İstanbul’da sağanak yağmur sevindirdi: Silivri’de kar yağışı etkili oldu

İstanbul'da yapılan tahminlere göre önümüzdeki hafta da kar yağışının etkili olacağı kaydedildi. Meteoroloji yeni hava durumu haritası yayımladı ve uyarılar peş peşe geldi. İstanbul'da kar yağışı aralıklarla sürüyor. AKOM da yapılan uyarılara göre İstanbul dahil birçok ile kar yağışı için yeniden tarih verildi. Önümüzdeki hafta içerisinde de İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı kaydedildi.

BİR KAR UYARISI DAHA YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hafa durumu raporu yayımladı ve uyarıda bulundu. İstanbul ve birçok ilde kar alarmı verildi. Tüm yurtta soğuk hava etkisini sürdürürken hafta sonu için tahminler ve haritalar değişti.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SİLİVRİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde de etkili oldu. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor. Kar yağışı, Silivri'de etkisini gösterdi. Hafif hafif yağan kar, etkisini yavaş yavaş arttırdı. Kar yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

ÇARŞAMBA'YA KADAR KARLA KARIŞIK YAĞMUR VAR

Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerine göre İstanbul'da yağışların önümüzdeki hafta Çarşamba gününe kadar karla karışık yağmur şeklinde devam edeceği ve hava sıcaklığının ise 6 ile 7 derece arasında olacağı kaydedildi.