İstanbul’da sağanak yağmurlu günler başladı

İstanbul'un bazı bölgelerinde gece saatlerinden başlayan ve sabah etkisini arttıran sağnak yağış nedeniyle trafik olumsuz etkilendi. Sabah saatlerinde servislerin ve araçların yola çıkması ile birlikte trafik adeta durma noktasına geldi. Yağıştan dolayı Yenibosna D-100 Kara Yolu'nda sürücüler araçlarının hızını düşürmek zorunda kalırken Mecidiyeköy mevkisi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde araçlar durma noktasına geldi.

Trafik Yoğunluğu Haritasında saat 9.30 itibarıyla trafik yüzde 74 olarak ölçüldü. Bazı vatandaşlar ise yağmurda ıslanmamak için şemsiyelerini kullandı.

Meteroloji Müdürlüğünün verilerine göre İstanbul'da yağışların hafta sonuna kadar devam edeceği hava sıcaklığının ise 9 ile 13 derece arasında hissedileceği kaydedildi.