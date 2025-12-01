İstanbul’da sağlıkta dev yenilik! Akşam poliklinikleri hizmete girdi: 2,5 ayda 586 bin kişi başvurdu

İstanbul 2025 yılı Eylül ayı sağlık hizmetleri verileri, şehirde hem yerli hem de uluslararası hastalara sunulan kapsamlı hizmetlerin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Toplam 118 milyon muayene, 1 milyon 800 bin ameliyat ve 30 milyon görüntüleme işleminin yapıldığı şehirde, günlük ortalama 400 bin muayene ve 9 bin ameliyat gerçekleştirildi. Ayrıca İstanbul, bu yıl 201 ülkeden 500 bin yabancı hastayı kemoterapi ve cerrahi başta olmak üzere çeşitli tedaviler için ağırlayarak sağlık turizmindeki liderliğini korudu.
AKŞAM POLİKLİNİKLERİNE 2,5 AYDA 586 BİN BAŞVURU
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaklaşık 2,5 ay önce başlattığı akşam polikliniği uygulaması, vatandaşların randevu bulma sorununu azaltmayı ve yoğunluğu dengelemeyi hedefliyor. Sadece Eylül ve Ekim aylarında 586 bin kişi mesai sonrası sunulan hizmetlerden yararlandı. SABAH'a konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, hekimlerin, 17.00–22.00 saatleri arasında gönüllü olarak çalıştığını, uygulamanın yalnızca muayeneyle sınırlı kalmadığını belirterek Ekim ayında mesai dışı zaman diliminde 70 bin 641 ameliyat, 406 endoskopi ve kolonoskopi
işleminin gerçekleştirildiğini söyledi. Güner, hem sağlık turizmi hem de yerel sağlık hizmetlerinde büyük bir yükü omuzlayan İstanbul'daki sağlık ağının ASM'lerden hastanelere, tarama programlarından akşam polikliniklerine kadar tüm süreçlerde kapasitesini artırarak vatandaşlara daha hızlı ve nitelikli sağlık hizmeti sunmayı hedeflediğinin altını çizdi.
6 YILDA 882 BİN ÇOCUK TARANDI
"Size en yakın hekiminiz Aile Hekiminiz" anlayışıyla hizmet veren Aile Sağlığı Merkezleri, hastaların sağlık sistemiyle ilk temas noktası olmayı sürdürüyor. İstanbul'da 1111 ASM, modern altyapıları ve güçlendirilen hekim ağıyla koruyucu sağlık hizmetlerinin odağında yer alıyor. İstanbul'da 2018'de başlatılan Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama ve takip programı, 18–36 ay arası çocuklarda gelişimsel farklılıkların erken tespitini amaçlıyor. Tarama süreci aile hekimlerinin yaptığı düzenli muayenelerle başlıyor. Risk görülen çocuklar hızlıca uzmanlara yönlendiriliyor. Tanı süreci ortalama 2 ay içinde tamamlanırken, tanı alan çocuklar için engelli sağlık kurulu raporu kamu hastanelerinde 1 hafta içinde düzenleniyor. 2018–2025 arası program sonuçlarına göre taranan çocuk sayısı 882 bin 821 olurken, riskli bulunan 45 bin çocuğun tedavisine başlanması sağlandı.
KANSER TARAMALARINDA DİJİTAL SÜREÇ: 2025'İN İLK 10 AYINDA 400 BİNİ AŞKIN TARAMA
İstanbul'da Ulusal Kanser Kontrol Programı kapsamında meme, serviks ve kolorektal kanser türlerinde ücretsiz taramalarda ise ASM'ler, KETEM'ler, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve ilçe sağlık müdürlükleri tarafından yürütülüyor. 2025 Ocak–Ekim arasında 402 bin 527 kişi tarandı. Tanı konulan 215 hastanın süreçleri, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün geliştirdiği Kanser Tarama Portalı üzerinden dijital olarak takip edildi.