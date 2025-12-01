İstanbul’da sağlıkta dev yenilik! Akşam poliklinikleri hizmete girdi: 2,5 ayda 586 bin kişi başvurdu

İstanbul 2025 yılı Eylül ayı sağlık hizmetleri verileri, şehirde hem yerli hem de uluslararası hastalara sunulan kapsamlı hizmetlerin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Toplam 118 milyon muayene, 1 milyon 800 bin ameliyat ve 30 milyon görüntüleme işleminin yapıldığı şehirde, günlük ortalama 400 bin muayene ve 9 bin ameliyat gerçekleştirildi. Ayrıca İstanbul, bu yıl 201 ülkeden 500 bin yabancı hastayı kemoterapi ve cerrahi başta olmak üzere çeşitli tedaviler için ağırlayarak sağlık turizmindeki liderliğini korudu.