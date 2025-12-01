İstanbul’da sağnak yağış trafiği de yoğunlaştırdı

Kentte haftanın ilk iş gününde etkili olan yağış ve trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerledi.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Mecidiyeköy'den Küçükçekmece'ye kadar çift yönlü olarak trafik yoğun seyretti. Özellikle Küçükçekmece, Yenibosna, Bakırköy, Bahçelievler ve Bağcılar kesimlerinde yoğunluk gözlenirken, İstoç'tan Mahmutbey Gişeleri'ne kadar da trafik ağır seyretti.

D-100 kara yolunda Beylikdüzü ile Tüyap arasında, Edirne istikametinde trafik ağır ilerlerken, TEM Otoyolu'na bağlanmak isteyen sürücüler Esenyurt ve Bahçeşehir mevkilerinde yoğunluğa neden oldu.

Ayrıca TEM Otoyolu'nda Firuzköy ve Ispartakule mevkilerinde, Ankara istikametinde trafik yoğun seyretti. Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu üzerinde Tuzla'dan başlayan trafik yoğunluğu, Avrasya Tüneli girişine kadar ulaştı. TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe'de yoğunlaşan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam etti. Öte yandan bazı ana arterler ile sahil yolları ve Tem bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu görüldü. Kent genelinde sürücüler, sağanak ve trafiğin etkisiyle güçlükle ilerlediler. Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullandığı tramvay, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk görüldü. Ayrıca sağanaktan korunmak isteyen vatandaşlar, duraklarda beklemek zorunda kaldılar.İstanbul genelinde sabah saatlerinde sağnak yağıştan dolayı trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 80, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90'a kadar ulaştı.